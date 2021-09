Norge holder skarpt øje med Danmark før fuld genåbning

Nordmændene kan så småt skimte en retur til livet før corona.

I hvert fald fortæller sundhedsminister Bent Høie fredag, at Norge snart ventes at vende tilbage til en "normal hverdag med øget beredskab".

- Smittetallene kravler nedad, og vaccinetallene kravler opad.

- Det vil sige, at vi nærmer os en normal hverdag med øget beredskab, siger sundhedsministeren på et pressemøde.

Norge befinder sig i øjeblikket på "trin tre" i sin genåbning.

Det betyder blandt andet, at restauranter og barer skal stoppe med at lukke folk ind ved midnat, og det skal være muligt at holde en meters afstand. Der er også en anbefaling om maksimalt 20 gæster i private hjem.

Med en mulig genåbning på trapperne holder de norske myndigheder skarpt øje med Danmark. Her er alle restriktioner blevet fjernet.

- Der er brug for flere vaccinationer, hvis vi skal nå derhen, hvor Danmark er nu. Der er ikke langt endnu, og det kan gå hurtigt, siger Camilla Stoltenberg, der er generaldirektør i det norske Folkehelseinstituttet, til NRK.

De danske restriktioner blev fjernet for en uge siden - 10. september.

- Det er lidt tidligt at sige, hvilken effekt det har haft, fordi der kun er gået en uge, siden de åbnede, siger Camilla Stoltenberg.

Sundhedsminister Bent Høie understreger fredag, at der skal sættes skub i det norske vaccinationsprogram.

Årsagen er blandt andet også en forventet hård influenzasæson.

- Fra uge 40 skal kommunerne være færdige med coronavaccinationerne, så de er klar til at påbegynde vaccinationer mod influenza.

- Flyt vaccinetiderne frem, tilbyd drop in-vaccinationer, og tag kontakt til dem, der tøver, lyder ministerens opfordring.

I Norge er omkring 63,5 procent af befolkningen færdigvaccineret. I Danmark er over 74 procent af befolkningen færdigvaccineret.

/ritzau/