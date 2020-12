Norge indfører krav om coronatest ved indrejse

Af frygt for ny coronavariant, som menes at være mere smitsom, indfører Norge krav om coronatest ved indrejse.

Norge gør det obligatorisk at få coronatest ved indrejse til landet.

Kravet træder i kraft 2. januar.

Det oplyser statsminister Erna Solberg i en pressemeddelelse ifølge mediet NRK.

Så vidt det er muligt, skal testen tages i lufthavnen eller ved den pågældende grænseovergang. Hvis det ikke er muligt, skal testen tages dagen efter ankomst.

Årsagen til de strammere regler er frygt for den virusvariant, som blev opdaget i Storbritannien kort før jul. Den menes at være op mod 70 procent mere smitsom.

- Vi er nu dobbelt så bekymrede for importsmitte.

- Vi er både bekymrede for udbrud med den nye muterede virusvariant, som kan være mere smitsom, og for at mange vil returnere til Norge efter jul fra lande med langt højere smitteniveau, end vi har her, siger Erna Solberg i pressemeddelelsen.

/ritzau/