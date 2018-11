Norge kalder Irans ambassadør til samtale i dansk attentatsag

Norge ser med stor alvor på sagen om et attentat, som Iran angiveligt planlagde i Danmark, siger minister.

Det norske udenrigsministerium har indkaldt Irans ambassadør i landet til samtale, efter at en norsk statsborger med iransk baggrund er blevet anholdt for attentatplaner i Danmark.

Det oplyser Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, til det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi ser meget alvorligt på den situation, der er opstået i Danmark, og at en norsk statsborger med iransk baggrund er sigtet i sagen, siger Søreide.

- Vi har i dag indkaldt den iranske ambassadør til Udenrigsministeriet. Ved mødet understregede vi, at aktiviteten, som er kommet frem under efterforskningen i Danmark, er uacceptabel, siger hun.

Den anholdte er sigtet for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark". Han nægter sig skyldig.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mener, at han var ved at forberede et attentat mod tre iranere, der bor i Ringsted.

Onsdag aften udtrykte de nordiske udenrigsministre i en fælles udtalelse solidaritet med Danmark og dyb bekymring over de iranske attentatplaner.

- Vi tager sagen ekstremt alvorligt. Sådanne aktiviteter er fuldkommen uacceptable, udtalte udenrigsministrene fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.

I Danmark var Irans ambassadør, Morteza Moradian, til møde i Udenrigsministeriet tirsdag.

Under mødet udtrykte Udenrigsministeriets politiske direktør på vegne af den danske regering utvetydig fordømmelse af den helt uacceptable iranske adfærd.

Onsdag gik det så den anden vej, da Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, var til samtale i Irans udenrigsministerium i Teheran. Få timer senere forlod Annan Iran.

På grund af sagen om de iranske attentatplaner på dansk jord er Danny Annan blevet hjemkaldt til København, meddelte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tirsdag.

/ritzau/