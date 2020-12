Norge lemper coronaanbefaling: Flere kan samles i julen

Nordmænd anbefales maks fem gæster i eget hjem. To dage over julen løftes det dog til ti gæster, skriver NRK.

De norske myndigheder lemper lidt på coronarestriktionerne, så nordmændene kan have flere gæster over julen.

I øjeblikket anbefales det ikke at invitere flere end fem gæster uden for husstanden, hvis der afholdes arrangementer i hjemmet.

På to valgfrie dage over julen lempes anbefalingen nu, så nordmændene kan invitere op til ti gæster. Det skriver NRK.

- Vi opretholder reglen om fem gæster, men for to af dagene åbner vi for op til ti gæster. For eksempel på jule- og nytårsaften eller to andre dage, siger den norske statsminister, Erna Solberg, på et pressemøde.

Hun understreger, at der er tale om nationale anbefalinger:

- Det kan være, at kommunerne har strengere regler for antallet af gæster over julen, lyder det fra Solberg ifølge NRK.

