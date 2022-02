Norge lemper restriktioner men beholder mundbind

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, siger på et pressemøde tirsdag aften, at regeringen vil lempe coronarestriktionerne.

Det betyder blandt andet, at barer og restauranter igen får lov til at servere alkohol efter klokken 23, at loftet for, hvor mange der kan mødes i private hjem fjernes, og at isolationstiden for smittede forkortes til fire dage.

Lempelserne træder i kraft allerede tirsdag klokken 23.

Dog beholder Norge krav om mundbind i butikker, kollektiv transport og lignende steder, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Ifølge Ingvild Kjerkol, der er sundheds- og omsorgsminister fra Arbeiderpartiet, lemper regeringen mere, end den anbefaling, der er kommet fra sundhedsmyndighederne, har lagt op til.

- Vi ved, at det har sin pris i form af smitte og sygefravær, men prisen for restriktionerne er faktisk højere, siger hun.

Regeringen fjerner desuden et krav om, at alle, der kan, skal arbejde hjemmefra.

I stedet anbefales det, at arbejdsgivere selv vurderer, hvor meget brug af hjemmearbejde der passer den enkelte arbejdsplads.

Krav om hjemmearbejde blev indført i midten af december.

/ritzau/NTB