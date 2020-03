Norge løslader indsatte før tid på grund af coronavirus

For at minimere risikoen for coronasmitte i de norske fængsler vil nogle indsatte blive løsladt før tid.

En række norske indsatte kan se frem til at forlade fængslet, før deres afsoningstid egentlig står til at udløbe.

Kriminalomsorgen, der svarer til den danske Kriminalforsorgen, er således klar til at løslade indsatte med korte domme, der alligevel snart skulle have forladt fængslet. Årsagen er det omfattende coronavirusudbrud.

Det fremgår af en meddelelse, som Kriminalomsorgen mandag formiddag har sendt til de norske regioner. Det skriver den norske avis VG.

- Formålet er at minimere smitteudbruddet i fængslerne blandt indsatte og ansatte ... Straffuldbyrdelsesloven (loven om gennemførelse af fængselsstraf, red.) giver hjemmel til fremskudt løsladelse, hvis særlige årsager taler for det, lyder det fra Kriminalomsorgen.

Ifølge KDI, som Kriminalomsorgen hører under, er to fængselsansatte hidtil blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Ingen indsatte er endnu blevet bekræftet smittet i Norge.

/ritzau/