Norge lukker sin grænse for russiske turister

Russiske turister vil fra 29. maj ikke længere kunne rejse ind i Norge. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Det sker som reaktion på Ruslands "ulovlige krig mod Ukraine", siger Norges justits- og beredskabsminister, Emilie Enger Mehl, i en pressemeddelelse.

- Beslutningen om at stramme indrejsereglerne er i tråd med den norske linje om at stå sammen med vores allierede, lyder det.

I nogle tilfælde vil der blive gjort en undtagelse. Eksempelvis hvis det drejer sig om at besøge nær familie, som er bosat i Norge, eller hvis det relaterer sig til arbejde eller uddannelse.

Norge strammede allerede visum-reglerne i 2022 sammen med en lang række andre europæiske lande, herunder Danmark.

Dengang blev der ikke nedlagt et decideret forbud mod russiske turister, men kravene til dokumentation inden indrejse blev strammet. Og så blev det dyrere for russere at købe et visum til et EU-land.

Over for mediet VG forklarer Emilie Enger Mehl, at beslutningen er blevet taget nu, fordi sommerperioden nærmer sig.

- Derfor er det på sin plads at lave en stramning, der rammer russiske turister, for vi ønsker ikke, at denne gruppe skal have adgang til Norge, siger hun.

Selv om stramningen i 2022 ikke var et decideret forbud mod russiske turister, så var reglerne tæt på at gøre det umuligt for dem at rejse ind i Norge, skriver VG.

Derfor kommer de nye regler særligt til at ramme dem, som allerede har et visum, der gælder for flere rejser, eller som har en lang varighed.

Aktiviteten ved den norsk-russiske grænse er i forvejen begrænset. Alligevel holder det norske politi godt øje med trafikken, lyder det fra ministeren.

I Finland valgte man i februar at fjerne slutdatoen på sin fortsatte grænselukning mod Rusland.

Beslutningen blev i første omgang taget sidste år, da personer fra en række lande - heriblandt Syrien og Somalia - begyndte at rejse ind over en del af Finlands grænse.

Finland har i den forbindelse beskyldt Rusland for at bruge migranter som våben - en beskyldning, som den russiske regering har afvist.

