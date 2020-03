Norge melder for første gang om fald i indlagte med virus

Tallet på indlæggelser er vigtigere end antal smittede med coronavirus, siger chef i Norges sundhedsstyrelse.

For første gang under krisen med coronavirus kan Norges sundhedsstyrelse melde, at antallet af smittede, der er indlagt på landets hospitaler, falder.

Fredag var der indlagt 303 patienter med Covid-19, der er virussygdommen i udbrud. Lørdag er det tal faldet til 291.

- Dette er interessant. Tallet på indlæggelser er vigtigere end antallet af smittede, siger den fungerende direktør i den norske sundhedsstyrelse, Espen Rostrup Nakstad, til NRK, der svarer til Danmarks Radio.

Men man bør være varsom med at lave konklusioner på udviklinger over kun en dag, påpeger han.

I Norge er 3845 personer registreret smittet med coronavirus. Lørdag eftermiddag blev det 21. dødsoffer bekræftet. Det var en 90-årig kvinde fra Drammen kommune, som i forvejen var svækket af anden sygdom.

Gennemsnitsalderen på de døde af Covid-19 i Norge er 84 år.

Det er kun fire procent af de over 82.000 nordmænd, der er testet for Covid-19, som er smittet.

Nakstad siger til NRK, at det kan være vanskeligt at sige noget om mørketallene. Men hvis der havde været meget mere smitte med coronavirus i omløb, så ville den procentuelle del af de testede med sygdommen have været højere.

Lørdag oplyste de danske myndigheder, at 65 foreløbig har mistet livet i Danmark som følge af coronavirus. Det er en stigning på 13 døde i forhold til fredag.

Lørdag var 459 personer indlagt i Danmark. Tallet var 430 fredag.

Så de danske tal viser altså i modsætning til Norge en fortsat stigning i antallet af indlagte med Covid-19.

