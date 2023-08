Norge melder om skader allerede før uvejret Hans' ankomst

Norge er mandag formiddag så småt begyndt at blive ramt af et såkaldt ekstremvejr, der har fået tilnavnet Hans.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

I hvert fald er de første meldinger om skader begyndt at tikke ind. Det oplyser kommunikationschef Heidi Totferå Slettemoen fra forsikringsselskabet Frende.

- De første vandskademeldinger er allerede kommet fra områder nær grænsen til Sverige, siger hun.

- Vi har sørget for, at VVS-selskaber og skadespecialister hurtigt kan rykke ud for at hjælpe kunderne, lyder det.

Det er ellers først mandag eftermiddag, at Hans for alvor ventes at melde sin ankomst. Det oplyser Norges meteorologiske institut.

- Nedbøren kan begynde allerede i formiddag, men det er nok først fra mandag eftermiddag og herefter, at det bliver værst, sagde Håkon Mjelstad fra Norges meteorologiske institut mandag morgen.

Søndag udsendte instituttet en varsel om ekstreme mængder regn i dele af det sydlige Norge i løbet af mandag.

- Der er ventet 80 til 100 millimeter nedbør på 24 timer. Hændelsen vil mange steder være blandt de kraftigste de seneste 25 år, lød det søndag på det sociale medie X, der før hed Twitter.

Danmark ventes også at blive præget af uvejr mandag.

Her har uvejret ikke fået et navn, men hvis det sker, bliver det formentlig også Hans, oplyser DMI.

Mandag formiddag har flere politikredse i Danmark meldt om væltede træer som følge af vejret.

Værst står det til i Nordsjælland, hvor der mandag formiddag er anmeldt op mod 25 væltede træer.

- Vejret er fortsat bidsk, og der er indtil videre anmeldt op mod 25 væltede træer i Nordsjælland. Så vær opmærksom, og kør forsigtigt, skriver politiet på X.

