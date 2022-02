Norge melder om stor russisk øvelse i Barentshavet

Rusland har iværksat en stor militær øvelse nord for Norge i og ved Barentshavet - ikke langt fra Norges nordlige kyst. Det siger det norske forsvars talsperson, Elisabeth Eikeland.

Hun siger til nyhedshjemmesiden Barents Observer, at den russiske øvelse i området er den største i moderne tid.

I en varsling om øvelsen hedder det, at den strækker sig fra øen Kolgujev ved Ruslands ishavskyst, langs med Kolahalvøen og Norges kyst til området ved Bjørneøen mellem Nordkap og Svalbard.

Ifølge den russiske varsling fortsætter øvelse frem til lørdag. Civil trafik skal under øvelsen undgå området for at undgå at blive beskudt.

Der deltager 20 fartøjer fra den russiske nordflåde samt dusinvis af fly, meddeler den russiske flåde ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Blandt andet deltager den atomdrevne krydser Pjotr Veliki, et af nordflådens største fartøjer samt ubåde.

I anden halvdel af marts har Nato planlagt øvelsen Cold Response i og omkring Norge. Øvelsen har været gennemført tidligere, men ser næste gang ud til at blive den hidtil største med 16.000 soldater fra 25 deltagerlande - deriblandt partnerskabslandene Sverige og Finland.

/ritzau/NTB