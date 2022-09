Norge øger patruljering af olie- og gasfelter med allierede

Norge vil patruljere sine olie- og gasfelter med hjælp fra Storbritannien, Tyskland og Frankrig efter den mistænkte sabotage imod Nord Stream 1 og 2.

Det siger den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er i en dialog med vores allierede om øget tilstedeværelse i den norske sektor og har sagt ja til bidrag fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien, siger han fredag på et pressemøde.

Han tilføjer, at han mener, at det er naturligt, at Norges allierede sejler sammen med Norges skibe.

Den norske statsminister understreger, at den norske regering ikke har kendskab til direkte trusler imod Norge eller norsk infrastruktur.

- I denne situation er det trygt at have allierede, siger han.

Det fremgår ikke, hvad Tyskland, Frankrig og Storbritannien vil bidrage med, eller hvornår Norge kan forvente at få støtte fra de tre lande.

Jonas Gahr Støre siger til det norske nyhedsbureau NTB, at det er det norske forsvar, som står for at koordinere indsatsen.

Den norske kystvagt og norske patruljer er til stede ved olie- og gasfelterne allerede. Statsministeren forstår dog godt, hvis folk er bekymrede, siger han.

- Rusland opfører sig på en måde, som er truende, og de bryder vigtige principper. Det, jeg er optaget af, er, at vi står sammen om de værdier, som er vigtige for os, siger Jonas Gahr Støre til mediet.

Flere af olie- og gasselskaberne har også hævet deres beredskaber som følge af hændelserne ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersøen ifølge NTB.

Mandag og tirsdag blev der opdaget i alt fire læk på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm. De danske og svenske myndigheder mistænker, at der er tale om sabotage.

/ritzau/