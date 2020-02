Norge: Op mod 25 procent vil blive smittet med coronavirus

Hospitaler i Norge forbereder sig på, at rigtig mange vil bliver smittet med den nye coronavirus.

De norske sundhedsmyndigheder forbereder sig på, at op mod 25 procent af den norske befolkning vil blive smittet med den nye coronavirus.

Bjørn Guldvog, der er direktør i den norske sundhedsstyrelse, siger, at det kan medføre mellem 14.000 og 16.500 ekstra indlæggelser på hospitaler.

- Hvis 25 procent af befolkningen bliver smittet, og det er det scenarie, som Folkehelseinstituttet har bedt sundhedstjenesten om at planlægge ud fra, så kan det medføre, at mellem 160.000 og 280.000 ekstra personer vil tage kontakt til læger og hospitaler på grund af sygdom, vurderer han.

Guldvog føjer til, at der skal være plads til at sende mellem 1400 og 2800 personer til intensiv behandling på hospitalerne.

- I en sådan situation må alle planlagte behandlinger udsættes i sundhedstjenesten, siger Guldvog efter et møde med beredskabets udvalg for biologiske hændelser.

Han siger videre, at man er klar til at sætte kraftige initiativer i værk inden for det norske sundhedsvæsen.

Norge fik onsdag konstateret sit første tilfælde af coronavirus.

/ritzau/NTB