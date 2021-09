Det norske samfund genåbnes lørdag klokken 16 efter lang tids restriktioner under pandemien.

Det meddeler regeringen i Oslo.

Reglen om at holde en meters afstand til andre personer ophæves, det samme gør restriktioner over for arrangementer og fester.

Rejsende fra lande i kategorien orange skal ikke længere have pligt til at gå i karantæne.

/ritzau/NTB