Norge opruster for milliarder ved grænsen til Rusland

Norge opruster ved sin nordlige grænse op til Rusland, hvor der skal investeres flere milliarder kroner i bygninger, elektronik, våben og køretøjer. Det skriver avisen Klassekampen i Oslo.

I nærheden af den russiske grænse er ressourcer blevet øget til grænsebevogtning, og der skal oprettes et nyt kompagni af jægersoldater, der er specialiseret i invasionsforsvar.

Der er desuden planer om at forstærke Hjemmeværnet i Finnmark med mere end 2000 mand.

- Mit hovedbudskab er, at Finnmark nu kan forsvares, siger oberst Tomas Beck, chef for Finnmark Landforsvar, til avisen.

For ti år siden var Garnisonen i Porsanger næsten helt nedlagt. Men sidste år blev en ny bataljon etableret. Den skal mere end fordobles i de kommende år. I 2025 skal den bestå af omkring 800 soldater ifølge oplysninger fra det norske forsvar.

Det norske forsvar fik et ændret syn på Rusland i 2014. Det skete efter Ruslands annektering af den ukrainske Krim-halvø.

Den russiske annektering fik året efter Norge til at styrke sin tilstedeværelse ved den nordlige grænse.

Den russiske hær oplyste i weekenden, at flere end 10.000 russiske soldater er vendt tilbage til deres kaserner efter den seneste måned at have deltaget i en militærøvelse nær Ukraine.

Der har under øvelsen været indsat titusinder af russiske soldater på den anden side af Ukraines østlige og nordlige grænse. Det har skabt bekymring for, at Rusland planlægger at angribe nabolandet.

/ritzau/