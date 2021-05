Norge planlægger testkoncerter med op til 5000 personer

Den norske sundhedsstyrelse og koncertarrangører planlægger fem større koncerter i Bergen og Oslo.

Norge vil i den kommende tid teste, hvorvidt det kan lade sig gøre at afholde større koncerter uden frygt for stor spredning af coronasmitte.

Landets sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), planlægger i samarbejde med koncertarrangører således at afholde fem koncerter i Oslo og Bergen med op til 5000 deltagere. Det skriver norske NRK.

Alle koncertgængere vil blive lyntestet både før koncerterne og efterfølgende.

- Det her er en rigtig god måde at få testet, hvor gode lyntest er, siger FHI's fagdirektør for forskning, Atle Fretheim.

Han er FHI's ansvarlige for afviklingen af koncerterne.

- Folk kan gå ind på en hjemmeside. Hvis de opfylder kriterierne, så kan de efter lodtrækning få mulighed for at købe en koncertbillet, siger Fretheim.

Han siger, at koncerterne skal finde sted hurtigst muligt.

- Det skal gå hurtigt. Det skal gennemføres i løbet af juni, siger Fretheim.

Billetterne til koncerterne bliver ikke gratis, men bliver solgt til under normal markedspris. Projektet ventes at koste 27 millioner norske kroner.

I Danmark sagde kulturminister Joy Mogensen (S) tirsdag, at forsøg med større arrangementer kan komme til at finde sted hen over sommeren.

– Vi er nu nået til et punkt, hvor store dele af samfundet er åbnet, og det giver mening at vurdere, om forsøg med arrangementer med større publikum kan give ny viden, der kan bane vejen for en fuld genåbning, sagde kulturministeren tirsdag i en pressemeddelelse.

/ritzau/