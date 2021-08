Norge registrerer rekordsmitte og melder om testkaos

Norge har det seneste døgn registreret sit højeste antal daglige coronasmittede under hele pandemien.

Det viser fredagens tal ifølge norske NRK.

1415 personer er blevet bekræftet smittet. Det er over dobbelt så mange som samme dag i sidste uge, og 121 flere end torsdag.

- Stigningen er høj, og vi ønsker ikke, at for mange bliver smittet på for kort tid, siger sundhedsminister Bent Høie til NRK.

- Vi har ikke genåbnet Norge. Jeg vil appellere til, at vi den næste tid ikke kan have den smittestigning, som vi har haft det sidste døgn, lyder det.

Den norske sundhedsmyndighed Helsedirektoratet har tidligere slået fast, at Norge befinder sig i en fjerde smittebølge.

Det er særligt blandt unge nordmænd, at smitten spreder sig. Ifølge NRK er situationen i flere norske byer kaotisk.

Det gælder blandt andet i Norges næststørste by, Bergen.

Her følger man tisk-strategien, der står for test, isolering, smitteopsporing og karantæne. Det omfattende arbejde er ved at sende det lokale sundhedsvæsen i knæ, siger byrådsmedlem Lubna Jaffery.

- Vi har brug for en tydelig melding om, hvad der skal ske med tisk-strategien. Skal den ændres, eller skal den beholdes, siger Jaffery.

Norge har under størstedelen af coronapandemien haft godt styr på smitten.

Norge har generelt også ligget under Danmark både i forhold til daglige smittetal og coronarelaterede dødsfald.

I alt har Norge bekræftet 814 coronarelaterede dødsfald, hvilket svarer til cirka 149 dødsfald per en million indbyggere.

Det er noget lavere end Danmark, der har bekræftet 2573 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 442 dødsfald per en million indbyggere.

Norge har under coronakrisen i alt bekræftet 153.534 tilfælde af coronasmitte. I Danmark lyder tallet på 341.549.

Der bor cirka 5,3 millioner mennesker i Norge, og 5,8 millioner i Danmark.

/ritzau/