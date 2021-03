Norge sagde nej tak til israelsk vaccineinvitation

Vi vurderede, at vi ikke havde nok at hente, siger statsminister om israelsk invitation til vaccineproduktion.

Norges statsminister, Erna Solberg, har i modsætning til sin danske kollega, Mette Frederiksen, takket nej til Israel om at gå sammen om udvikling og produktion af vacciner.

Det skriver avisen Dagens Næringsliv.

Solberg siger, at de norske sundhedsmyndigheder vurderede, at der ikke var nok at opnå i et samarbejde med Israel.

Ifølge Dagens Næringsliv blev Norge inviteret med i et omfattende samarbejde om udvikling og produktion af vacciner med Israel. Det skete i et brev 4. februar, der var afsendt af premierminister Benjamin Netanyahu.

Det blev besvaret med et nej tak.

- Der blev foretaget en vurdering af, om vi havde mere at hente på et samarbejde med Israel på det tidspunkt. Det var den sundhedsfaglige vurdering, at det havde vi ikke.

- Derfor svarede vi Israel, at vi ikke så behov for et forstærket samarbejde om dette nu, siger Solberg til avisen.

Norge har i stedet valgt at holde fast i de kritiserede vaccineaftaler, som EU forvalter, og som Norge er en del af.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Østrigs kansler, Sebastian Kurz, mødtes i sidste uge med Netanyahu i Jerusalem for at aftale et samarbejde mellem de tre lande om vacciner.

