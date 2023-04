Norge sender diplomater til Afrika for at hjælpe nordmænd i Sudan

Det norske udenrigsministerium har sendt et såkaldt udrykningshold til det østafrikanske land Djibouti for at forberede evakueringen af norske statsborgere fra det uroplagede Sudan.

Det oplyser Norges udenrigsministerium ifølge mediet NRK.

- Vi gør en stor og omfattende indsats, også for at klarlægge hvilke norske borgere, der har behov for hjælp til at rejse ud af Sudan.

- Udenrigsministeriet er i kontakt med flere andre lande og gør det, som er muligt, for at sikre, at vi er klar til at hjælpe norske borgere med at forlade Sudan, såfremt situationen tillader det, skriver ministeriet i en mail til NRK.

Søndag kom det frem, at tre ansatte på Norges ambassade i Sudan var blevet evakueret. Det norske udenrigsministerium har ifølge NRK ikke ønsket at fortælle om evakueringen.

Dog har ministeriet oplyst, at evakueringen fandt sted i samarbejde med andre lande.

Udenrigsministeriet understreger, at førsteprioritet er sikkerheden for dets ansatte. Derfor har ministeriet i første omgang hjulpet de ansatte på ambassaden i Sudan ud af landet.

Flere andre vestlige lande har evakueret ansatte fra deres ambassader.

Det gælder blandt andre de ansatte på den amerikanske ambassade og deres familier, som fik hjælp fra USA's militær. Også Storbritannien har hjulpet sine diplomater ud af landet.

Derudover har Sverige evakueret de ansatte på den svenske ambassade i Sudan hovedstad, Khartoum. Det har landets statsminister, Ulf Kristersson, oplyst på Twitter mandag morgen.

Danmark har ikke nogen ambassade i Sudan. Men der opholder sig ifølge det danske udenrigsministerium cirka 30 danskere i landet.

Lørdag meddelte ministeriet, at det har "begrænsede muligheder" for at hjælpe strandede danskere i landet.

Konflikten i Sudan bunder blandt andet i uenighed om, hvorvidt der skal indføres et civilt styre i det afrikanske land.

/ritzau/