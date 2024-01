Norge sender to F-16-fly til Danmark til oplæring af ukrainere

To norske F-16-fly sendes til Danmark, så de kan bruges i træningen af ukrainske piloter.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB onsdag.

Norge stiller også med op til ti instruktører.

Den norske forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, var onsdag i den norske by Bodø, hvor de sidste forberedelser bliver gjort.

Flyene sendes ifølge NTB til Danmark nu. Det vides ikke, hvor længe de skal være der.

De bliver sendt til Flyvestation Skrydstrup.

I december blev det meddelt, at de første ukrainske piloter nu var i gang med at træne i at flyve F-16 kampfly i Danmark.

Det begyndte de på efter at have gennemført den grundlæggende træning i Storbritannien ved Det Kongelige Britiske Flyvevåben (RAF).

Det norske public service-medie NRK erfarer, at Norge i alt vil donere mellem fem og ti F-16-fly til Ukraine.

Det var i august, at det blev meddelt, at Danmark vil donere 19 F-16-fly til Ukraine. Også Holland og Belgien har meddelt, at de sender F-16-fly.

Langt flere lande deltager dog i oplæringen af ukrainerne som del af en såkaldt kampflykoalition. Den tæller også blandt andet Canada, Polen og Storbritannien. Træning finder også sted i Rumænien.

- Støtte til Ukraine for at etablere et moderne flyvevåben er et stort og langsigtet arbejde, hvor en række allierede og partnere bidrager, siger Bjørn Arild Gram i en udtalelse ifølge NRK.

- Det vil være vigtigt for langsigtet stabilitet og sikkerhed i hele Europa.

Ukraine har modtaget militærstøtte fra en lang række lande, siden Rusland invaderede landet 24. februar 2022.

I meget omtalte udtalelser til magasinet The Economist beskrev den ukrainske øverstbefalende, general Valerij Zaluzjnyj, en fastlåst situation i krigen, hvor Ukraine især havde brug for hjælp i kampen om luftherredømmet.

Ritzau har henvendt sig til Forsvarsministeriet i Danmark for yderligere detaljer.

