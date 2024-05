Norge skærper kriseberedskab: Borgere skal klare sig selv i syv dage

Det norske direktorat for sikkerhed og beredskab (DSB) anbefaler, at flest mulige borgere er forberedt på at klare sig selv en uge i tilfælde af kriser.

Det er en skærpelse af de hidtidige anbefalinger.

Det er for, at kommuner og andre beredskabsgrupper kan prioritere dem, der ikke kan klare sig selv.

Sørg for varme og lys, mad og vand, medicin og andre hygiejneting. Og vær kritisk over for informationer, de kan være usande, fremgår det.

Rusland nævnes ikke ved navn i anbefalingerne, der kan læses på dsb.no. De omhandler blandt andet råd, der kan være nyttige i krig og ved store naturkatastrofer.

- I tillæg til den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Europa ser vi, at klimaændringerne fører til stadigt mere ekstremt vejr, som rammer os i Norge, hedder det.

Danmark har ikke tilsvarende anbefalinger til landets borgere.

Blandt andet anbefales det i Norge, at man har mad med lang holdbarhed i huset, vand, en radio og førstehjælpsudstyr.

- Hvis mange flere klarer sig i længere tid, så vil det gøre håndteringen af en eventuel krise meget lettere, siger justits- og beredskabsminister Emilie Enger Mehl til Nettavisen.

Et andet råd er at have konti i flere banker.

- Der kan opstå en situation, hvor en bank bliver ramt af et cyberangreb, så man ikke kan få sine penge ud, lyder det. Kontanter vil også være gode at have.

I en tidligere anbefaling fra 2018 til landets borgere blev fornødenheder til tre dage tilrådet. Det er nu sat op til de syv dage.

