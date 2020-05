Norge skruer voldsomt op for brugen af oliepenge i nyt budget

Coronavirusudbruddet betyder, at den norske regering vil bruge 419,6 milliarder oliekroner i år.

Den norske regering lægger i et revideret statsbudget op til at bruge 419,6 milliarder norske oliekroner i år.

Det oplyser regeringen tirsdag på sin hjemmeside.

Det er en dramatisk stigning, i forhold til hvad regeringen tidligere havde anslået. I efteråret meddelte regeringen, at man ville bruge 244 milliarder norske oliekroner i løbet af 2020.

Det svarede dengang til 2,6 procent af værdien af den norske oliefond.

Men det igangværende coronavirusudbrud, der også ventes at ramme norsk økonomi hårdt, får regeringen til at skrue op for brugen af oliepenge.

De 419,6 milliarder kroner svarer til 4,2 procent af oliefondens værdi.

Det er langt mere, end hvad der normalt må bruges af fondens værdi. Et fastsat loft siger, at der ikke må bruges mere end tre procent af fondens værdi, hvilket i dag svarer til omkring 303 milliarder norske kroner.

Loftet er dog fleksibelt, og det er meningen, at staten skal kunne bruge flere penge i krisetider - såsom den nuværende coronakrise.

Det var på forhånd ventet, at regeringen ville øge brugen af oliepenge voldsomt. Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

- Tallene fortæller os, at vi er inde i en overordentligt svær periode for norsk økonomi, og prognoserne viser et dystert billede. Samtidig kunne det have været værre, siger Kjersti Haugland, der er cheføkonomi i den norske bank DNB.

Den norske regering fremlægger hvert år i maj en opdatering af årets budget. Det bliver omtalt som et revideret statsbudget.

Det fremgår tirsdag blandt andet også, at regeringen forventer en nedgang i økonomien på fire procent. I efteråret vurderede regeringen, at man ville opleve en fremgang på 2,5 procent.

Det norske finansministerium fremlægger klokken 10.45 tirsdag det samlede reviderede statsbudget.

Efter at Norges regering har fremlagt budgettet, skal det nu endeligt vedtages i det norske parlament, Stortinget.

/ritzau/