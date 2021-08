Norge stopper evakuering fra Kabul efter angreb

Norge kan ikke længere hjælpe nordmænd ud af Afghanistan via lufthavnen i Kabul efter torsdagens bombeangreb.

Det bekræfter det norske udenrigsministerium over for nyhedsbureauet NTB.

Mindst 13 mennesker er blevet dræbt, har Taliban-bevægelsen meddelt.

- Det er en meget dramatisk situation ved lufthavnen, og vi fordømmer dette angreb på civile på det kraftigste, siger den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide til norsk TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har udsendt information til norske borgere om, at vi ikke længere har anledning til at tilbyde assisteret udrejse, for nu er portene til lufthavnen lukket, tilføjer hun.

Torsdag aften er et norsk fly lettet fra Kabul med lidt over 100 mennesker om bord. Flyet er på vej til Georgiens hovedstad, Tbilisi.

- Det er lykkedes os under meget krævende omstændigheder at få nogen ud, som allerede var kommet ind i lufthavnen, siger Søreide.

Fra britisk side siger premierminister Boris Johnson, at Storbritannien vil fortsætte evakueringsindsatsen fra Kabul trods angrebet torsdag.

- Det vil ikke afbryde processen, vi vil fortsætte med evakueringen, siger han.

- Vi er nu ved at være i slutningen af det under alle omstændigheder, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er heller ikke tegn på, at USA's præsident, Joe Biden, har planer om at ændre den frist 31. august, der er fastsat for, hvornår evakueringerne skal være afsluttet.

Det siger en kilde med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Biden fulgte torsdag udviklingen i Afghanistan under et to timer langt møde sammen med blandt andre vicepræsident Kamala Harris, udenrigsminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

På grund af begivenhederne i Kabul har Biden udskudt sit første møde med Israels premierminister, Naftali Bennett, til senere torsdag.

I Tyskland meddeler forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer torsdag aften, at alle tyske soldater har forladt Afghanistan med det sidste evakueringsfly, der fløj ud af Kabul.

Dermed er den tyske militære evakueringsmission fra Kabul afsluttet, tilføjer hun.

Flere kilder siger, at torsdagens angreb i Kabul efter alt at dømme er en selvmordsbombe.

/ritzau/