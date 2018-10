Norge undskylder for svigt af tyskerpiger

I Norge har statsminister Erna Solberg givet en uforbeholden undskyldning til de norske tyskerpiger, der efter Anden Verdenskrig fik frataget deres statsborgerskab og blev deporteret. Undskyldningen bliver budt velkommen af pigernes efterkommere

I 1944 mødte den 22-årige nordmand Else Huth den høje, mørke og flotte Erich Gabler og blev forelsket. Men deres kærlighedshistorie er mere kompliceret end som så. Norge var besat af Nazityskland, og Erich Gabler var værnemagtsoldat.

Ved krigens afslutning blev han interneret i en fangelejr, men Else Huth stod ved sin kærlighed. Selv da også hun blev taget til fange og placeret i samme lejr. Og selv da hun kort efter fødslen af deres første barn fik frataget sit norske statsborgerskab og blev udvist til det krigshærgede Tyskland. Igennem sit liv forsøgte hun flere gange at få sit statsborgerskab tilbage, men hun fik aldrig lov til at vende hjem til Norge igen, og hun ligger i dag begravet i Berlin ved siden af sin mand. Det er sønnen Reidar Gabler, der fortæller historien til den norske tv-station NRK.

Else Huth er en af 30.000 til 50.000 norske kvinder, der under Anden Verdenskrig indledte forhold til tyske soldater. En af de såkaldte tyskertøser. I denne uge modtog hun, hendes børn og alle andre med lignende skæbner en officiel undskyldning fra den norske regering.

”Flere tusinde kvinder blev kaldt tyskerpiger eller tyskertøser, blev interneret, fik frataget deres statsborgerskab og sendt ud af landet. Uden hjemmel og dom. De norske myndigheder behandlede dem på en uværdig måde. Retsstaten svigtede dem,” sagde statsminister Erna Solberg på et pressemøde.