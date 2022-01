Norge varsler flere møder mellem regering og Taliban-styre

Flere møder mellem det afghanske Taliban-styre og den norske regering kan komme på tale.

Det siger udenrigsministeriets statssekretær, Henrik Thune fra Arbeiderpartiet, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Norge har flere gange ageret vært og mægler i internationale konflikter, senest da det for nylig faciliterede møder mellem repræsentanter for Taliban-styret og vestlige parter som EU og USA.

Henrik Thune erkender, at Vesten ikke altid får alt, hvad den peger på, men fastholder, at møderne kan være gavnlige.

- Vi har nok en mere realistisk tilgang nu.

- En del af konflikterne, hvor det kan blive aktuelt for Norge at spille en rolle, handler ikke om at skabe endegyldig fred, men at forhindre at konflikter eskalerer og bliver mere voldelige, siger han.

Han nævner desuden Yemen og Etiopien som lande, hvor Norge kan spille en rolle i konfliktløsninger.

