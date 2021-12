Norge varsler nye coronaregler efter smittestigning

Norge kommer tirsdag med nye tiltag, der skal begrænse coronasmitten.

Det oplyser den norske sundhedsminister, Ingvild Kjerkol, mandag på et pressemøde.

- Det bliver tiltag, som vi vil mærke i vores hverdag, siger hun til tv-stationen NRK.

- Vi arbejder nu på højtryk med kraftigere tiltag, som vil blive præsenteret i morgen, siger hun i en skriftlig kommentar til nyhedsbureauet NTB.

Norge ser i forvejen et stigende antal smittede, der er ramt af Delta-varianten. Og nu er også Omikron-varianten begyndt at brede sig.

- Vi må sørge for, at sundhedsvæsnet ikke bliver overbelastet, og at folk får de sundhedsydelser, de har brug for. Det gælder også patienter, der er syge af andre grunde, siger Kjerkol.

Ministeren forklarer, at regeringen finder det nødvendigt med nye tiltag, der reducerer kontakten mellem folk.

Mandag eftermiddag sidder hun i møde med repræsentanter for de norske kommuner, for at finde frem til, hvilke tiltag der bedst vil kunne bremse pandemien.

Sundhedsministeren har tidligere sagt, at hun var bekymret for smitteudviklingen.

Det seneste døgn er der registreret 2567 nye coronasmittede i Norge.

Mandag var der 295 coronapatienter indlagt på de norske sygehuse. Dermed nærmer antallet sig de rekordhøje niveauer, Norge oplevede i april, hvor det toppede med 307 indlagte.

Til sammenligning er der i Danmark - som har omkring en halv million flere indbyggere - mandag 468 indlagte, hvoraf 65 er indlagt på en intensivafdeling.

/ritzau/