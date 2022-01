Norge: Vi stiller meget strenge krav til Taliban

Det er ikke sikkert, at møder og dialog med Taliban fører til noget. Men hvis de vestlige lande ikke mødes med Afghanistans magthavere, vil det indebære en stor risiko.

Det mener Norges udenrigsminister, Anniken Huitfeldt.

- Vi har før set, at Afghanistan har været et arnested for international terror, og der kan komme store flygtningestrømme, siger hun til tv-stationen NRK søndag aften.

- Vi ved ikke, om disse samtaler fører os fremad, men jeg er meget bekymret for, hvad der kan ske. Så hvis man ikke taler med dem, der faktisk leder landet, medfører det stor risiko for hele det vestlige samfund og ikke mindst Afghanistan, understreger Huitfeldt.

- Dette er ikke noget, vi gør med let hjerte, men det kan blive værre ved at lade være.

Norge er i disse dage vært for et tre dages møde mellem Taliban og en række vestlige repræsentanter, blandt andet fra USA og EU.

På dagsordenen er den forværrede humanitære situation i Afghanistan, efter at Taliban tog magten i august sidste år.

Anniken Huitfeldt understreger, at der på mødet bliver stillet "vældigt strenge krav" til Taliban. Det gælder blandt andet pigers ret til at gå i skole, kvinders ret til at arbejde samt menneskerettigheder generelt i Afghanistan.

Fra Talibans side er der et kraftigt ønske om at få frigivet store beløb, der bliver tilbageholdt fra vestlig side. Bevægelsen vil desuden bede de vestlige lande om at genoptage udviklingsbistand og nødhjælp til landet.

Norges udenrigsminister understreger, at der fra norsk side ikke bliver givet en krone direkte til Taliban. Al støtte går via internationale organisationer som FN.

Det er første gang, at den militante bevægelse er inviteret til møde i Europa.

Mødet blev indledt søndag og skal efter planen vare til tirsdag.

Huitfeldt understregede fredag, at mødet i Oslo ikke skal ses som en "legitimering eller anerkendelse af Taliban".

Taliban opfatter det anderledes.

- Det er absolut et skridt mod anerkendelse af myndighederne, og det kan hjælpe med at fjerne et fejlagtigt billede af afghanske myndigheder, siger en af Talibans 15 udsendinge, Shafe Azam, til norsk TV 2.

Der kommer ikke til at være et direkte møde mellem Norges udenrigsminister og Taliban, erfarer NRK.

Også det afghanske civilsamfund er repræsenteret ved mødet i Oslo.

En deltager siger til nyhedsbureauet AFP, at det var et positivt møde, hvor isen blev brudt mellem parterne.

Forhandlerne "udviste velvilje", siger aktivist Jamila Afghani, der kæmper for afghanske kvinders rettigheder.

- Nu må vi se, hvad deres handler munder ud i på baggrund af deres ord, siger hun.

Uden for det norske udenrigsministerium var der søndag en mindre demonstration mod Taliban og mødet i Oslo.

