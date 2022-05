Homoseksuelle mænd skal i dag vente til et år efter seneste seksuelle kontakt med at donere blod i Norge.

Norge vil gøre det lettere for homoseksuelle at give blod

Den norske regering ønsker at indføre nye regler for, hvornår mænd, som har sex med andre mænd, kan donere blod.

Det oplyser regeringen i en pressemeddelelse ifølge den norske avis VG.

- Bloddonorer yder en uvurderlig indsats for samfundet og andre mennesker. Det er vigtigt at sørge for, at dem, som kan og vil give blod, kan gøre det på en tryg måde, siger sundheds- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I dag skal homoseksuelle mænd eller andre mænd, der har sex med mænd, vente til et år efter seneste seksuelle kontakt med at donere blod i Norge.

Det ønsker den norske regering at justere.

Regeringen har blandt andet kigget mod Danmark, hvor mænd, der har sex med mænd, må donere blod fire måneder efter senest at have haft sex.

- Vi ser, at andre lande - blandt andet Danmark, Sverige og Canada - for nylig har ændret deres regler for denne gruppe.

- For at opretholde tilliden til bloddonorsystemet skal vi have regler, der er baseret på faglige anbefalinger og sund fornuft. Det må ikke være unødigt vanskeligt for nogen grupper at donere blod, siger Ingvild Kjerkol.

Frem til 2020 havde mænd i Danmark haft livslang karantæne fra at donere blod, hvis de havde haft sex med andre mænd.

- Vi er glade for, at vi nu har taget et godt skridt mod et bredere og mere mangfoldigt bloddonorkorps i Danmark, sagde Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i januar 2020.

- Med ændringen fra livslang karantæne til en karantæneperiode på fire måneder giver vi flere mulighed for at blive bloddonorer uden at gå på kompromis med sikkerheden i forhold til i dag, lød det.

/ritzau/