Norge vil ikke sende syriske flygtninge tilbage

Norge går en anden vej end Danmark. Det er ikke sikkert at sende flygtningen tilbage til Syrien, hedder det.

Norge vil ikke som Danmark sende syriske flygtninge tilbage til Syrien, for landet anses ikke for sikkert.

Det bekræfter justitsministeriet og udlændingedirektoratet (UDI) i Oslo over for norsk TV2.

- Vi har ingen planer om det nu, siger statssekretær Hilde Barstad i justitsministeriet.

- Sådan som det er nu, så bliver det vurderet, at det ikke er sikkert at returnere nogen til Syrien, siger Barstad, der kommer fra det konservative regeringsparti Høyre.

Dag Bærvahr, der er fagchef i UDI, bekræfter et samme.

- Som situationen er i Syrien nu, vurderer vi, at der ikke er grundlag for at trække tilladelser tilbage, siger han.

Over 500 syriske flygtninge i Danmark står til at få revurderet deres sag og potentielt blive udvist af Danmark og sendt tilbage til Syriens hovedstad, Damaskus, fordi det vurderes, at det er sikkert.

/ritzau/