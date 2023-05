Norges 86-årige konge er indlagt med en infektion

Den norske kong Harald er blevet indlagt på hospitalet med en infektion.

Det oplyser det norske kongehus mandag i en pressemeddelelse.

- Hans Majestæt Kongen er sygemeldt og indlagt på Rikshospitalet. Kongen har fået en infektion, som skal behandles, og vil derfor være på hospitalet nogle dage. Tilstanden er stabil, skriver kongehuset.

Kong Harald skulle mandag have været til stede på Akershus slot for at markere Norges befrielse og den nationale veterandag.

- Det bliver kronprinsen, som gennemfører markeringen, siger Guri Varpe, der er kommunikationschef i det norske kongehus.

Den 86-årige konge var også indlagt med en infektion i december sidste år.

Generelt har han de seneste år flere gange været forbi hospitalet.

I begyndelsen af 2020 blev han indlagt på Rikshospitalet for svimmelhed. Han blev raskmeldt og udskrevet et par uger senere.

Senere på året blev han indlagt på ny. Her gennemgik han en vellykket hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Han blev senest opereret i 2021 for en seneskade over højre knæ. Den operation var vellykket, og kongen blev senere erklæret i fin form.

Kong Harald er oldebarn af den danske kong Frederik VIII.

Men modsat dronning Margrethe, der kan spejle sig i en lang række af forgængere, så har den norske konge kun få at se tilbage på.

Først da Norge i 1905 løsrev sig fra unionen med Sverige og blev et selvstændigt land, ønskede befolkningen en konge som overhoved.

Kong Harald er blot den tredje konge i rækken i Norge. Han, dronning Sonja, deres to børn og fem børnebørn følges tæt af nordmændene.

Det er kronprins Haakon, der står til at arve tronen, når kongen dør.

