Norges borgerlige partier samles om regeringsgrundlag

Et regeringsgrundlag for fire borgerlige partier ventes fremlagt torsdag i Oslo.

Ledere fra Norges fire borgerlige partier er torsdag eftermiddag samlet på forskellige hoteller for at tage endelig stilling til et regeringsgrundlag, som det er planen at præsentere senere på dagen.

Møderne foregår på fire hoteller nær lufthavnen i Oslo. Og de afholdes under strenge vilkår.

Norsk TV2 skriver, at partimedlemmerne hverken må have mobiltelefoner eller computere med ind til møderne.

I over to uger har de fire partiers delegationer ført forhandlinger for at nå frem til en aftale om en regering bestående af Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF).

Kristelig Folkeparti bejlede for nylig til oppositionen, men søger nu mod de borgerlige ministerkontorer. Partiet har ikke fået opbakning til at ændre abortloven under de igangværende regeringsforhandlinger i landet.

Det skriver avisen VG, der oplyser, at de fire partier nåede til enighed om et nyt regeringsgrundlag onsdag aften.

Det nye regeringsgrundlag kommer ifølge VG's kilder til at indeholde en børne- og familiereform med særligt fokus på ressourcesvage, hvilket KrF har fået igennem.

Desuden har Venstre angiveligt fået en betydelig sejr på klimaområdet igennem i forhandlingernes slutspurt.

Et andet spændingsmoment i forhandlingerne er, hvor mange og hvilke ministerposter KrF kan få. Venstre har i dag tre ministerposter.

Statsminister Erna Solberg fra Høyre har i mange år ønsket at samle de fire ikke socialistiske partier i en regering. Men i 2013 lykkedes det ikke partierne at blive enige om et regeringsgrundlag.

/ritzau/NTB