Norges centralbank hæver renten til højeste niveau i 15 år

Den norske centralbank, Norges Bank, hæver den styrende rente med 0,25 procentpoint til 4 procent.

Det oplyser banken torsdag ifølge NTB.

Det er det højeste renteniveau i Norge siden december 2008, hvor finanskrisen endnu ikke havde ramt den norske økonomi.

Renteforhøjelsen betyder, at den ledende rente i Norge er steget fra 0 i slutningen af 2021 til nu 4 procent.

Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, påpeger, at det er den 12. renteforhøjelse siden oktober 2021.

- Den lange række af renteforhøjelser viser, at Norges Bank i øjeblikket kæmper en hård kamp for at få inflationen under kontrol.

- Selv om inflationen er aftaget igennem 2023, så lå den på 5,4 procent i juli. Det vidner om, at inflationspresset i den norske økonomi fortsat er faretruende højt, bemærker han i en skriftlig kommentar.

Der er formentlig brug for en endnu højere rente for at få bugt med inflationen, vurderer den norske centralbank.

- Det videre forløb for renten vil afhænge af den økonomiske udvikling. Går det, som vi tror, sætter vi styringsrenten yderligere op i september, siger centralbankchef Ida Wolden Bache ifølge NTB.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid.

Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

At hæve renten er et greb for at sænke inflationen, fordi det sænker forbruget.

Desuden kan rentestigningen være med til at styrke den norske krone, siger Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri.

Han fremhæver, at den norske centralbank siden juli 2022 har sat renterne op med 2,75 procentpoint, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) i samme periode har hævet renterne med 4,25 procentpoint.

- Den norske centralbank har over det seneste år været tilbageholden med rentestigningerne, og det har fået den norske krone til at falde kraftigt i værdi.

- Værdien af norske kroner er faldet 14 procent over det seneste år. Rentestigningen kan hjælpe med at styrke den norske krone, siger han i en skriftlig kommentar.

Den norske krone står i 0,65 over for den danske. Det vil sige, at 65 danske kroner svarer til 100 norske.

