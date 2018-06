Norges første elfly får luft under vingerne

Mandag letter et norsk elfly. Men der vil gå årtier, før flytrafikken bliver helt elektrisk, mener lektor.

Det første norske, elektriske fly letter mandag eftermiddag for at begive sig ud på sin jomfruflyvning. Landets transportminister, Ketil Solvik-Olsen, vil være med om bord i det lille elfly, som har to sæder.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Elflyet har afgang fra lufthavnen Gardemoen, som ligger i den norske hovedstad Oslo. Den statsejede virksomhed Avinor, som har ansvaret for 45 lufthavne, ejer flyet.

Den elektriske flyvemaskine går under navnet Alpha Electro G2 og er blevet produceret i Slovenien.

I pilotsædet vil Avinors koncernchef, Dag Falk-Pettersen, sidde. Selskabet har en vision om, at alle norske indenrigsflyvninger skal være elektriske inden 2040.

På verdensplan har udviklingen indenfor elektriske fly har været i gang i flere år, men der vil alligevel gå mindst 20 til 30 år, før kommercielle passagerfly vil være rent elektriske.

Det vurderer Peter Omand Rasmussen, der er lektor i elektriske maskiner ved Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet.

- Jeg tror ikke ligefrem, at det er noget, som kommer til at ske om et par år. Vi skal langt frem i tiden, for at det kan blive interessant. Men vi ser aktivitet på verdensplan omkring forskning i elfly.

- Problemet er batterierne. Der er simpelthen ikke nok energi i et batteri, til at det er interessant. Der skal ske en revolution inden for forskning i batterier, for at det virkelig kan give mening at flyve på rent el, siger han.

I Danmark er forskningen indenfor elektriske fly meget begrænset, mener Peter Omand Rasmussen. Han peger til gengæld på, at flere virksomheder har succes med at udvikle droner.

- Det er jo stadig flyvende objekter, som skal bruges til inspektion og service. Her er der faktisk er en hel del udvikling, som foregår rundt omkring i Danmark.

- Det kan være, at der på et tidspunkt kommer en enkelt passager med en af de droner. Men decideret flytrafik mellem byer – den tror jeg ikke på, siger han.

/ritzau/