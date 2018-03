Norges justitsminister træder tilbage

Sylvi Listhaug går af efter et opslag på Facebook, der er opfattet som krænkende over for Utøya-ofre.

Norges justitsminister, Sylvi Listhaug, er trådt tilbage kun få timer før en mistillidsafstemning i Stortinget, skriver flere norske medier.

Hun er blevet beskyldt for i et opslag på Facebook at besudle mindet om de mange terrorofre på Utøya i 2011.

Listhaug skriver tirsdag på Facebook, at hun trækker sig, men takker sit parti, Fremskrittspartiet, og dets leder, Siv Jensen, for deres støtte.

/ritzau/