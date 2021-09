Norges kommende statsminister er god for millioner

Jonas Gahr Støre, der ventes at blive Norges nye statsminister, er en velhavende mand.

Ifølge det norske finansmedie Kapital er Arbeiderpartiets 61-årige leder god for mere end hundrede millioner norske kroner.

Senest i juni skrev mediet, at han havde arvet et tocifret millionbeløb fra sin mor, der døde i januar.

Formuen er blandt andet en arv fra partilederens bedstefar, der var en af ejerne af ovnproducenten Jøtul.

To gange har Jonas Gahr Støre fremlagt en oversigt over sin formue. Senest i 2019 viste en oversigt, at han havde en nettoformue på 68 millioner norske kroner.

Kapital skriver dog, at det ikke er hans reelle formue, fordi markedsværdien for hans hus og sommerhus ikke var angivet.

Til Aftenposten har han kommenteret sin formue:

- Jeg kommer fra en privilegeret baggrund, født til økonomisk sikkerhed, sagde han og tilføjede, at han aldrig har oplevet bekymringer om ikke at kunne betale regninger.

- Men jeg har set nok af det til at vide, at det er dér, jeg skal være med til at gøre en forskel.

Det er ikke første gang, at den 61-årige politiker er statsministerkandidat.

I 2017 bejlede han også til nordmændene, men da tabte Arbeiderpartiet med et brag, og Høyres Erna Solberg forblev statsminister.

Partiet fik 27,4 procent af stemmerne i 2017, og selv om Arbeiderpartiet ved dette valg får 26,35 procent af stemmerne, tegner det til, at Jonas Gahr Støre kan danne et flertal efter mandagens valg.

Det vil ske sammen med Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), der sammen med Arbeiderpartiet får 89 mandater.

I Norge kræver det 85 mandater at få flertal i Stortinget.

Jonas Gahr Støre har været medlem af Arbeiderpartiet siden 1995. Fra 2005-2012 var han udenrigsminister og fra 2012-2013 var han sundhedsminister.

Begge ministerperioder var med Jens Stoltenberg, der nu er generalsekretær i Nato, som statsminister.

Støre har desuden været rådgiver for Jens Stoltenberg og generalsekretær i Norsk Røde Kors.

Han er uddannet i statskundskab på Institut d'études politiques de Paris i 1985.

Privat er han gift med Marit Slagsvold, som han har tre børn med.

/ritzau/