Norges kongepar kommer på officielt besøg i Danmark

Norges kong Harald og dronning Sonja kommer på officielt besøg i Danmark i juni.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det norske kongehus.

Kongeparret ankommer efter planen med det norske kongeskib, "Norge", om morgenen 15. juni. Her bliver de modtaget af dronning Margrethe.

Om aftenen vil det norske kongepar igen gå om bord i "Norge", mens kronprins Frederik og kronprinsesse Mary går om bord på det danske kongeskib, "Dannebrog".

Begge skibe sætter kursen mod Aarhus, hvor der vil være fælles ankomst fredag den 16. juni.

Programmet for besøget offentliggøres senere.

Det norske kongepar er inviteret til Danmark af dronning Margrethe.

- Besøget markerer de historiske bånd og det nære naboforhold mellem Norge og Danmark og mellem de to kongehuse, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra den norske regerings side kommer også udenrigsminister Anniken Huitfeldt, erhvervsminister Jan Christian Vestre og olie- og energiminister Terje Aasland med.

Besøget i Danmark skal bidrage til et øget erhvervssamarbejde med fokus på grøn udvikling inden for industrien og en styrkelse af energisamarbejdet mellem de to lande, meddeler det norske kongehus.

Bæredygtig grøn skibsfart samt sundheds- og forsvarsteknologi er også på dagsordenen.

- Kongeparrets besøg er den ideelle lejlighed til at diskutere og udvikle erhvervssamarbejdet på udvalgte områder mellem vores to lande, siger viceadministrerende direktør i Dansk Industri (DI) Thomas Bustrup.

Norge er Danmarks syvende største eksportmarked. Men ifølge DI er der også andre grunde til, at et øget erhvervssamarbejde på højeste niveau er højaktuelt lige nu.

- For det første er Norges økonomi på vej væk fra olie og gas til vedvarende energikilder, og besøget skal bidrage til at udnytte hinandens grønne kompetencer. Målet er at opfylde Nordens vision om at blive verdensførende på grøn omstilling og bæredygtighed, siger Thomas Bustrup.

- For det andet har Danmark og Norge fælles udfordringer på sundhedsområdet med kroniske sygdomme og behov for udbygge digitaliseringen.

