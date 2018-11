Norges KrF vil gå med i borgerlig regering

De blå vandt kampen om KrF's fremtidige kurs. Regeringsskifte i Norge er dermed forhindret.

En afstemning på et ekstraordinært landsmøde for Kristelig Folkeparti (KrF) i Norge betyder, at partiet går med i den borgerlige regering.

De blå, der ønsker at gå med i den siddende borgerlige regering, vandt med 98 stemmer mod 90 stemmer til det røde alternativ. Det røde alternativ ønskede at gå ind i en alliance med Arbeiderpartiet.

To stemte blankt ved afstemningen, som indebærer, at partiets leder, Knut Arild Hareide, går af.

I en kommentar siger Knut Arild Hareide, at han er skuffet.

- Men KrFs sjæl afhænger ikke af, hvem partiet samarbejder med, siger han og tilføjer:

– Vi har vist for hele Norge, at almindelige borgere har brugt deres mulighed for at påvirke den politiske retning for deres land. Jeg er rørt. De, som siger, at politik kun er for dem i Oslo, har nu fået noget at tænke på.

Forud for afstemningen havde der udspillet sig et intenst politisk drama på det ekstraordinære landsmøde - både fra talerstolen og i kulisserne.

Der blev kæmpet hårdt for at få overbevist usikre delegerede om at stemme for en ny retning for partiet, efter at Hareide havde lagt op til et brud med den borgerlige fløj.

Hareide ville gå i alliance med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hvilket vil føre til et norsk regeringsskifte.

Partiformanden gjorde det tidligt på dagen klart, at han ville trække sig som partileder, hvis det ikke lykkedes for hans fløj at få flertal for at gå i regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Det vil ikke være rigtigt for partiet, at jeg skulle holde ved, hvis ikke mit synspunkt vinder frem, sagde han i talen til sit parti tidligere fredag.

Hareide har været særlig kritisk over for den rolle, som Fremskrittspartiet har spillet i Erna Solbergs regering. Hans kritik har i særlig grad været rettet mod partiets næstformand, Sylvi Listhaug.

De 190 delegerede var samlet på et hotel ved Gardermoen lufthavn i Oslo.

