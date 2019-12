Norges kronprinsesse mødte den overgrebsdømte Epstein

Kronprinsesse Mette-Marit mødte den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein flere gange hos ham selv og i Oslo.

Norges kronprinsesse Mette-Marit beklager, at hun flere gange mødtes med den overgrebsdømte amerikanske milliardær Jeffrey Epstein - også efter at han var blevet dømt i 2008. Det skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

Kronprinsesse Mette-Marit, der mødte den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein flere gange hjemme hos ham selv og i Oslo, har mandag udsendt en beklagelse af forløbet.

- Jeg burde have undersøgt Jeffrey Epsteins fortid nærmere, og jeg beklager, at jeg ikke gjorde det.

– Jeg ville aldrig have haft noget med Epstein at gøre, hvis jeg havde været klar over, hvor alvorlig kriminalitet han var dømt for, siger hun.

/ritzau/