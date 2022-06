Norges kronprinspar giver husly til ukrainske flygtninge

Det norske kronprinspar, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, giver husly til ukrainske flygtninge.

Det oplyser Norges kongehus ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Flygtningene følges op med den sædvanlige procedure hos udlændingemyndighederne og kommune. Flygtningene har været i Norge i et stykke tid, skriver kommunikationschef i det norske hof, Guri Ofstad Varpe, til den norske avis Klassekampen.

Det er tre ukrainske flygtninge og deres børn, der har fået lov til at bo i en af kronprinsparrets ejendomme.

Af hensyn til ukrainerne ønsker kongehuset ikke at oplyse, hvor de bor, eller hvor længe de skal bo der.

Omkring 10.000 ukrainske flygtninge i Norge venter på et sted at bo.

Asker Kommune, der er en forstadskommune til landets hovedstad, Oslo, har oplyst, at de har 480 ledige boliger til ukrainske flygtninge.

Også i Belgien har kong Philippe og dronning Mathilde åbnet dørene for ukrainske flygtninge.

I marts oplyste kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, at det ikke kunne lade sig gøre for det danske kongehus at stille bolig til rådighed for ukrainere, der er flygtet fra Ruslands invasion.

- Hvad angår boligmuligheder, så er det desværre ikke et bidrag, der er aktuelt.

- Forholdene omkring de fondsejede, belgiske ejendomme kan ikke sammenlignes med danske residensslotte, der er sikkerhedsmæssigt indrettede, så de kan varetage den særlige funktion at være bopæl for den kongelige familie, lød det i marts fra kommunikationschefen.

Det kan eksempelvis dreje sig om overvågningskameraer eller sikkerhedsdøre, der ikke må vises til personer, der ikke er sikkerhedsgodkendt.

Hvorvidt den ejendom, som Norges kronprinspar har stillet til rådighed for ukrainske flygtninge, er fondsejet som de belgiske eller et residensslot, fremgår ikke.

/ritzau/