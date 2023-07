Norges oliehovedstad gør kollektiv trafik gratis

Bus, tog og lokale færger er blevet gratis i Norges fjerdestørste by, Stavanger.

Tidligere i denne uge blev det muligt for indbyggerne i byen at hente en app til deres mobil. Med denne app kan man hente gratis billetter til den lokale kollektive trafik.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

Byen har satset 200 millioner norske kroner - svarende til 128 millioner danske kroner - på projektet.

Stavanger kommune vurderer, at det er nok til at betale billetprisen for alle, der bruger appen, i et år.

Ordningen gælder kun indbyggere i Stavanger og omegn - ikke turister og andre besøgende.

Hvis projektet viser sig at være en succes, skal der igen findes penge til eventuelt at fortsætte, når den første millionpulje er brugt.

Stavanger er Norges fjerdestørste by. Den er også kendt som Norges "oliehovedstad", fordi den er centrum for Norges omfattende olie- og gasindustri.

Men byen er i gang med en udvikling, der i stedet skal gøre den til Norges "energihovedstad". Det betyder, at energien i højere grad skal være grøn, og at olierigge i Nordsøen skal erstattes af vindmøller.

Den gratis kollektive trafik skal tydeliggøre den grønnere profil og få flere til at skifte til kollektiv trafik.

Stavanger har et mål om, at 70 procent af alle rejser skal ske med offentlig transport, skriver Bloomberg.

Der bor omkring 320.000 mennesker i Stavanger og den omegn, der også er omfattet af ordningen. Allerede inden lanceringen havde 40.000 mennesker registreret sig og oprettet en konto, skriver Bloomberg.

Det svarer til hver ottende indbygger.

Normalt koster en voksenbillet til bus og tog 42 norske kroner. Det svarer til knap 27 danske kroner.

Stavanger er langt fra den første by i Europa, der forsøger sig med at gøre kollektiv trafik gratis.

Det samme er sket i blandt andet Estlands hoved, Tallinn, og Luxembourgs hovedstad - der også hedder Luxembourg.

/ritzau/TT