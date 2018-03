Norges opposition er tæt på at fjerne justitsminister

Ultimatum til statsminister: Giv justitsminister en ny post eller vi fjerner hende med mistillidsdagsorden.

Statsminister Erna Solbergs regering i Norge er sat under pres, efter der tegner sig et flertal for en mistillidsdagsorden mod justitsminister Sylvi Listhaug.

Men lørdag har Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, tilbudt Solberg en livline. Giv Listhaug en anden ministerpost, så bliver der ikke brug for en mistillidsdagsorden.

Listhaug beskyldes for at besudle mindet om de mange terrorofre på Utøya.

Stortinget skal stemme om mistillidsdagsordenen tirsdag formiddag.

Flere partier bakker op om at droppe en mistillidsdagsorden, hvis den indvandrerkritiske Listhaug fjernes fra justitsministeriet og får en anden ministerpost.

- Ja, det vil vi gøre. Skulle det ske inden tirsdag, er hun (Listhaug red.) ikke længere justitsminister. Så er der ikke grundlag for mistilliden, siger Støre til NRK.

Listhaug er medlem af Fremskrittspartiet.

Den seneste krise er udløst af, at hun i et indlæg på Facebook beskyldte Arbeiderpartiet for at gå mere op i terroristers rettigheder end Norges sikkerhed.

Det blev mødt med rasende reaktioner fra socialdemokratiske politikere og familier, der mistede sønner og døtre under terrorangrebet på en socialdemokratiske ungdomslejr på Utøya i 2011.

Torsdag undskyldte hun for sine kommentarer. Men et flertal i Stortinget mente ikke, at hun gjorde det tydeligt nok.

Blandt de partier, der kritiserede hende, var regeringens støtteparti, Kristelig Folkeparti, som vil støtte en mistillidsdagsorden.

