Norges regering nærmer sig løsning på strid om bompenge

Erna Solberg har givet regeringspartierne weekenden til at tænke over endeligt udkast til forslag om bompenge.

Den norske statsminister, Erna Solberg fra partiet Høyre, har fredag aften fremlagt et sidste udkast til et forslag om bompenge.

- Samtalerne kan ikke fortsætte i det uendelige. Det er vi egentlig enige om.

- Jeg har fremlagt et udkast, som de tre partier må tage stilling til i løbet af weekenden, siger hun ved en pressekonference.

Lederne for de fire regeringspartier, Høyre, Fremskrittspartiet (FrP), Venstre og Kristelig Folkeparti, har siden juni holdt samtaler om at lette de norske bilisters udgifter til bompenge i de store byer.

Samtalerne blev udløst af en kritik af bompenge-systemet fra FrP.

Solberg har fredag givet de tre øvrige regeringspartier weekenden til at tage stilling til statsministerens endelige udkast.

Men allerede kort efter ser striden ud til at nærme sig en løsning.

FrP, der havde fremsat krav om at sænke betalingen af bompenge, er således klar til at acceptere Solbergs udkast.

Det meddeler partiets leder, Siv Jensen, fredag aften.

- FrP kan godt stille sig bag den aftale, som Erna Solberg har præsenteret her til aften. Det er en aftale, som skærer yderligere i bompengene, siger Siv Jensen til det norske nyhedsbureau NTB og flere andre norske medier.

Striden om bompenge har truet med at vælte den norske regering.

I løbet af fredagen holdt de fire regeringspartier hemmelige møder.

I det udkast, som Solberg fredag har fremlagt, vil hun blandt andet tilbyde kommunerne at øge det statslige bidrag fra 50 til 66 procent i byaftalerne.

Otte af de 16 ekstra procent skal reducere bompengeomkostninger, og otte skal gå til udbygge den kollektive trafik, lyder det.

På flere store vejprojekter vil regeringen også reducere bompengene.

Det er særligt FrP og Venstre, der har krydset klinger i diskussionen om bompenge. Statsminister Erna Solberg understreger, at fredagens udkast både er et kompromis og et ultimatum.

