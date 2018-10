Norges regering vakler – Kristelig Folkeparti vil skifte side

Formanden for Kristelig Folkeparti i Norge, Knut Arild Hareide, vil satse på regering med Arbeiderpartiet.

Kristelig Folkeparti (KfD), der er støtteparti for Norges borgerlige regering, skal på et ekstraordinært landsmøde torsdag afgøre, om det skal skifte side og gå ind i en regering med Arbeiderpartiet.

Partiets formand, Knut Arild Hareide, er den fremmeste fortaler for, at man vender ryggen til statsminister Erna Solbergs regering. Den er sammensat af hendes konservative Høyre, Fremskrittspartiet og det lille borgerlige parti Venstre.

Uden KfD's stemmer kommer regeringen i mindretal.

190 delegerede fra KfD mødes i Gardermoen lufthavn ved Oslo 2. november for at træffe en beslutning. Men partiet er splittet. Hareides modstandere ønsker, at man i stedet skal træde ind i den borgerlige regering.

Hareide siger, at en god grund til at ville bryde med regeringen er Fremskrittspartiets næstformand, Sylvi Listhaug. Han mener, at hun skader den politiske kultur i Norge.

- Men det er ikke Sylvi Listhaug, som gør, at jeg giver dette råd. Det er fordi, jeg mener, det er naturligt for et centrumparti at se på et samarbejde med dem, som er nærmest centrum, siger han til tv-kanalen NRK.

Listhaug måtte tidligere i år træde tilbage som justitsminister. Det var, efter at hun på Facebook satte lighedstegn mellem Arbeiderpartiet og den islamistiske terrororganisation Al Shabaab.

- Ap mener, terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed, hed det i hendes opslag på Facebook.

Det er et synspunkt, hun på ny forsvarer i en nyudgiven bog. Hun skriver, at Arbeiderpartiet selvretfærdigt misbruger terrorangrebet 22. juli 2011, som var rettet mod den socialdemokratiske bevægelse. 77 blev dræbt.

Hareide synes, at det viser, hvordan en højrepopulist arbejder. Hun nedbryder tilliden til politikere.

- Listhaug kører en bevidst politik, hvor hun opbygger fjendebilleder. Det fjendebillede, hun bygger op af Arbeiderpartiet, det hører ingen steder hjemme, mener han.

/ritzau/