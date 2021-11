Norges statsminister bebuder nye mindre restriktioner

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, siger, at pandemien er inde i en ny fase, og han bebuder derfor nye restriktioner.

- Vi vil undgå overfyldte hospitaler, mens vi også skal undgå en ny nedlukning af samfundet, siger han og understreger, at vaccinationer er nøglen i regeringens strategi mod covid-19.

Støre siger, at Norge har håndteret pandemien bedre end andre lande.

- Vi har gode forudsætninger for at håndtere den godt videre frem. Nu skal vi klare os gennem vinteren med bevaret kontrol, siger Støre, der tirsdag redegjorde for coronasituationen i landet ved en samling i Stortinget.

- Vi kan klare os godt gennem vinteren med vaccinationer, og vi har gode økonomiske muskler til at holde sygehuse og kommuner i gang. Og vi har gode faglige miljøer, siger han i sin redegørelse.

- Vi er nu på vej ind i en periode, hvor vi ikke kan regne med, at smitten bliver holdt væk. Den må kontrolleres. Målet er, at vi kan leve med smitten, uden at vi overbelaster sundhedssektoren eller indfører tiltag, som griber for hårdt ind i vores tilværelse, siger den norske statsminister.

Han siger, at regeringen nu kommer med to opstramninger i karantæne- og isolationsreglerne.

Hvis man bor sammen med en person, som er smittet, skal man gå i karantæne, indtil man har fået negativt svar på en coronatest. Det er gældende, uanset om man er vaccineret eller ej.

For at slippe ud af karantænen må vaccinerede lade sig teste inden for syv dage, mens uvaccinerede må lade sig teste dagligt i syv dage med hjemmetest eller hver anden dag med PCR-test.

- For børn er dette ikke en pligt, men en anbefaling, siger den norske regeringschef.

Han tilføjer, at hvis man selv er smittet, må man isolere sig i fem dage - ikke kun to, som det har været reglen hidtil, siger Støre.

/ritzau/NTB