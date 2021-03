Norges statsminister brød coronalovgivning

Politiefterforskning skal vise, hvad der rent faktisk skete, da Solbergs familie samlede over ti personer.

Norsk politi har besluttet at indlede en efterforskning af statsminister Erna Solbergs mulige brud på landets coronaregler og -anbefalinger.

Efterforskningen skal klargøre, hvad der rent faktisk skete ved et kritiseret forløb, og hvordan dette muligvis kan udgøre et brud på lokale og nationale forskrifter. Det skriver politiet i en pressemeddelelse fredag i Syd-Øst politidistriktet.

Det gælder statsministerens 60-års fødselsdag i Geilo i vinterferien. Sagen gælder beskyldninger om, at Solberg og hendes familie ikke overholdt de gældende virusrestriktioner i forbindelse med et sportsarrangement i Geilo.

To aftener i træk skal familien have samlet flere end ti personer til fælles middag, rapporterer mediet NRK.

Den ene gang skete det i en lejet lejlighed, hvilket formentlig er omfattet af en anbefaling om ikke at samles mere end ti. Den anden gang foregik middagen på en restaurant, hvor der gælder egentlige restriktioner og dermed også kan være bødestraf.

– Jeg tænker, at vi alle - både restauranten og vi - vil få en vurdering af, hvorvidt dette bliver defineret som et arrangement, når tre familier er ude at spise, men er mere end ti.

- Det er op til politiet og juristerne at vurdere, og i så fald må vi betale bøden. Det er ikke en undskyldning for, at vi begik den fejl. Jeg burde have vidst bedre, siger statsministeren til NTB.

Sagen blev afsløret af NRK. Den handler både om, at Solberg-familien mødtes 14 personer i en lejet leilighed for at spise sushi, men også om, at de var 13 stykker ude på restaurant en anden aften. Statsministeren var kun med ved middagen i lejligheden, ikke på restauranten.

Statsministeren siger, at familien bookede tre borde på en restaurant, som var åben for alle med mundbind.

- Jeg, som hver dag står og beretter om smittebeskyttelse og restriktioner for den norske befolkning, burde have kendt reglerne bedre, siger Solberg selv om sagen og tilføjer:

- Men sandheden er, at jeg ikke kontrollerede reglerne tilstrækkeligt grundigt, og jeg havde ikke en klar fornemmesle af, at når en familie går ud sammen og er en gruppe på over ti, så er der tale om et arrangement, siger hun.

Statsministerens familie lejede en leilighed sammen med familien til den ene af Erna Solbergs søstre. Solbergs anden søster lejede en anden leilighed i samme leilighedskompleks.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad siger til mediet VG, at han ikke kender alle detaljerne. Men ifølge Nakstad tyder meget på, at statsministeren selv ikke har brudt en forskrift, men en anbefaling.

/ritzau/NTB