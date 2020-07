Norges statsminister har haft en brugerprofil på TikTok

Flere regeringsmedlemmer i Norge har downloadet TikTok. I Danmark er der åbnet en sag mod den kinesiske app.

Norges statsminister, Erna Solberg, er en blandt flere norske regeringsmedlemmer, som har oprettet en brugerprofil på den omstridte videoapp TikTok.

Det viser en kortlægning, som det norske nyhedsbureau NTB har foretaget.

Erna Solberg anskaffede sig appen i forbindelse med, at hun deltog i en dansevideo på TikTok sammen med sygeplejersker på Rikshospitalet i Oslo.

Under indspilningen af videoen fortalte Solberg til den norske avis VG, at hun havde downloadet TikTok, men at hun ikke havde publiceret noget på appen.

- Efter det har jeg ikke brugt appen, og jeg har den heller ikke på telefonen, siger statsministeren til NTB.

To andre norske regeringsmedlemmer, som også har været på TikTok, er olie- og energiminister Tina Bru og forsknings- og uddannelsesminister Henrik Asheim. Ligesom Erna Solberg tilhører de det konservative parti Høyre.

På det seneste er skepsissen over for TikTok vokset. I sidste uge nedlagde Indien eksempelvis forbud mod appen, og USA overvejer at gøre det samme.

Frygten er, at appen, der ejes af det kinesiske selskab Byte Dance, kan misbruges til at indsamle personlige oplysninger, og at disse oplysninger i værste fald kan havne i hænderne på de kinesiske myndigheder.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) i Norge, fortæller, at der ikke er lavet nogen specifik vurdering af, hvor sikkert det er for regeringsmedlemmer at have TikTok.

- Vi opfordrer myndighedspersoner og andre personer, som er i erhverv og positioner, hvor de modtager følsomme oplysninger, til at være bevidste om, hvad de lægger ud, og hvilke platforme de bruger, siger han til NTB.

Selv har TikTok gentagne gange afvist anklagerne mod appen.

I Danmark har Datatilsynet åbnet en sag mod TikTok. Undersøgelsen skal afklare, om tjenesten lever op til reglerne for databeskyttelse.

Datatilsynet har taget sagen op af egen drift. Det er en mulighed, tilsynet har for at føre kontrol med, at der bliver passet på danskernes personoplysninger.

/ritzau/