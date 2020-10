Norges sundhedsmyndigheder fraråder påbud om mundbind

Ulemperne ved at indføre påbud om at bære mundbind kan være større end gevinsten, mener norske eksperter.

Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet FHI, fraråder de norske myndigheder at indføre et påbud om mundbind.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

FHI mener, at ulemperne ved et påbud kan være større end gevinsten.

Oplysningerne fremgår af et notat, som Dagbladet har set.

Den 28. september indførte Oslo kommune krav om, at man skal bære mundbind i den kollektive trafik i hovedstaden for at bremse smitten med covid-19.

Kravet om mundbind gælder, medmindre man kan opretholde en afstand på én meter.

Det viser sig, at kommunen ikke har fulgt rådgivningen fra FHI.

For i notatet hedder det, at FHI fraråder et påbud.

FHI er ifølge avisen stærkt skeptisk over for effekten ved brug af mundbind i befolkningen.

Dagbladet har talt med overlæge Preben Aavitsland fra FHI.

- Vi mener det samme som altid. Vi mener, at en lokal indføring af brug af mundbind i givne situationer bør ske i form af råd til befolkningen, siger han.

I notatet siger FHI, at "med dagens epidemiologiske situation kan de samlede ulemper ved tiltaget være større end gevinsten".

FHI påpeger, at der i øjeblikket er en meget lille udbredelse af covid-19.

- Selv om mundbind skulle antages at være effektive, så vil forskellen i infektionsraten mellem at bruge eller ikke bruge ansigtsmasker være lille.

Videre hedder det:

- Selv om tiltaget kan være nyttigt, fremstår et påbud om at bruge mundbind ikke at være tjenligt efter en helhedsvurdering.

FHI påpeger også, at ved et påbud må man indføre et system med sanktioner. Påbuddet skal håndhæves.

Og ifølge FHI vil de ressourcer, der skal bruges til at håndhæve et påbud, kunne bruges bedre på informationer og lignende.

