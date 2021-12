Norges tidligere statsminister er død

Norges tidligere statsminister Kåre Willoch er død mandag.

Det oplyser hans parti, Høyre, ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Det er med stor sorg, at Høyre i dag modtog den triste besked om Kåre Willochs bortgang, udtaler partileder og tidligere statsminister Erna Solberg i en pressemeddelelse.

Kåre Willoch sov stille ind i sit hjem i Ullern, oplyser partiet. Han blev 93 år.

Willoch var Norges statsminister fra 1981 til 1986.

Erna Solberg betegner ham som en af Norges allerstørste politikere i efterkrigstiden.

- Han prægede Høyre, og han prægede Norge helt fra 1960'erne og til det sidste, siger hun.

Solberg betegner Willoch som en markant statsminister, der var ledende i moderniseringen af det norske samfund.

- Kåre havde syleskarpe meninger og analyser, men formen var altid elskværdig. Stærk i indhold, mild i form, var en leveregel han altid selv fulgte, siger Solberg.

- Hans samfundsengagement var bredt og dybt og varede livet ud. Vi har alle meget at takke Kåre Willoch for, tilføjer hun.

Også den nuværende statsminister, Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, siger, at han modtog nyheden om Willochs død med stor sorg.

- Jeg vil huske ham som en markant og klog politiker, siger Støre.

- Kåre Willoch satte sit præg på det politiske Norge gennem flere årtier som stortingsrepræsentant, statsråd, statsminister og amtsmand, og i flere årtier derefter som aktiv samfundsdebattør.

Inden Kåre Willoch blev statsminister, var han handelsminister i to regeringer i 1960'erne.

Han blev partiformand for Høyre i 1970-1974.

I 1981-1986 var han statsminister - først for en ren Høyre-regering, siden i en regeringskoalition med Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Efter sin tid som statsminister fortsatte han i regional politik op gennem 1990'erne.

Efter at han lod sig pensionere, har han været direktør for Fridtjof Nansens Institut og bestyrelsesformand for NRK, der er Norges svar på DR.

Kåre Willoch efterlader sig hustruen Anne Marie, som han har været gift med siden 1954. Parret har tre børn.

/ritzau/NTB