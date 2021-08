Norsk containerskib stævner ud i fremtiden

Elektriske busser og førerløse tog er efterhånden blevet en del af hverdagen i flere større byer over hele verden, men nu er Norge snart klar til at gå skridtet videre.

Således har et norsk selskab skabt, hvad det kalder verdens første selvstyrende elektriske containerskib.

Det skriver CNN.

Hvis alt går efter planen vil skibet ved navn "Yara Birkeland" foretage dets første rejse mellem to norske kystbyer inden årets udgang. Det kommer til at ske helt uden besætning om bord.

I stedet vil skibets bevægelser blive overvåget af tre datacentre på land.

Ifølge CNN kan "Yara Birkeland" ikke bryste sig af at være det første førerløse skib i verden, da en selvstyrende færge blev søsat i Finland tilbage i 2018.

Men containerskibet er til gengæld det første af sin slags til at være fuldt elektrisk, fastslår producenten Yara International.

Skibet er blandt andet blevet designet for at lette godstrykket på Norges landeveje og for at reducere udledningen af CO2.

Og det er der brug for, da shippingbranchen i øjeblikket står for cirka tre procent af den globale udledning af drivhusgasser. Det estimerer FN's Internationale Søfartsorganisation, IMO, ifølge CNN.

"Yara Birkeland" er i stand til at fragte 103 containere ad gangen og har en topfart på 13 knob. Det bliver drevet frem af et batteri, "der har cirka tusind gange så stor kapacitet som én elektrisk bil", oplyser Jon Sletten, der er leder Yara Internationals fabrik i Porsgrunn i Norge, til CNN.

Han tilføjer, at skibet skal oplades fra kajen, og at det efter planen skal sejle mellem havne langs Norges sydøstlige kyst, hvilket vil kunne erstatte cirka 40.000 lastbilture om året.

Selv om skibet er selvstyrende, vil der ifølge Jon Sletten i starten skulle bruges mandskab til at laste og losse skibet og lægge det til kaj.

Planen er dog, at alle disse opgaver med tiden skal overtages af selvstyrende maskiner.

"Yara Birkeland" skulle oprindeligt være stævnet ud allerede sidste år, hvilket coronapandemien og flere logistiske udfordringer satte en stopper for.

Men nu er håbet, at skibet i løbet af de kommende måneder vil levere de første containere fra byen Herøya til Brevik - en tur på cirka ti kilometer i en rolig fjord.

Rudy Negenborn, der forsker i søfarts- og transportteknologi ved Delft University of Technology i Holland, siger ifølge CNN, at selvstyrende fartøjer som "Yara Birkeland" er fremtiden inden for shipping.

Men han tilføjer, at der stadig er mange problemer, der skal løses, før førerløse skibe kan foretage lange kommercielle sejladser på verdens oceaner.

Blandt andet kan det blive en kæmpe udfordring at lære selvstyrende skibe at navigere i store trafikerede havne.

Ud over de tekniske udfordringer kan det også få lovmæssige konsekvenser, hvis skibene skal sejle mellem forskellige lande, siger han.

- "Yara Birkeland" skal sejle langs den norske kyst, men hvis det sejlede til andre territorier, så ville det muligvis skulle leve op til andre regler og regulativer. Hvem ville så have ansvaret, hvis noget gik galt?, siger Rudy Negenborn.

/ritzau/