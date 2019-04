Norsk dagplejemor er idømt fængsel for dødelig vold mod baby

En dagplejemor er af en norsk domstol fundet skyldig i dødelig vold mod en 13 måneder gammel baby.

En norsk dagplejemor er blevet idømt fire års fængsel for vold med døden til følge mod en baby i 2006.

Den nu 49-årige kvinde blev idømt straffen ved Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Hun var i 2006 dagplejemor for den 13 måneder gamle Martine. Babyen døde 8. september samme år som følge af skader, hun havde fået fire dage tidligere.

Sagen blev i første omgang henlagt i 2009, men blev senere genoptaget i 2016. Kvinden blev frikendt, da sagen var i Ringerike tingrett.

- Lagmannsrettens flertal har lagt til grund, at den tiltalte har slået Martines baghoved med voldsom kraft eller slået hovedet mod noget hårdt, og at dette er sket tre gange efter hinanden, lyder det blandt andet i dommen.

Af den grund fandt retten det bevist, at tiltalte var klar over, at barnet fik betydelige skade ved disse handlinger.

Retten understreger, at der ikke er tale om gentagne mishandlinger, men at der er tale om et enkeltstående tilfælde af brug af vold.

/ritzau/NTB