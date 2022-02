Norsk domstol afviser Breiviks ønske om prøveløsladelse

En norsk domstol har givet massemorderen Anders Breivik afslag på at blive prøveløsladt.

Anders Breiviks forsvarer Øystein Storrvik siger til det norsk TV 2, at hans klient anker dommen.

Han ønsker derudover ikke at kommentere, hvordan hans klient forholder sig til afgørelsen, men han siger, at de arbejder videre med et søgsmål mod den norske stat, fordi de mener, at Anders Breiviks afsoningsvilkår er i strid med menneskerettighederne.

Anders Breiviks afsoningsforhold var også et tema under retssagen om prøveløsladelse, hvor forsvareren lagde stor vægt på det i sin afsluttende procedure.

Artiklen fortsætter under annoncen

Retten har dog ikke vurderet hans afsoningsforhold.

- Retten har heller ikke grundlag for at tage stilling til eller kommentere den kritik, der er rejst af afsoningsforholdene for tiltale, skrive retten i dommen.

Den norske statsadvokat Hulda Karlsdottir siger, at hun er tilfreds med dommen.

Hun er ikke overrasket over, at massemorderen anker dommen.

- I denne sag var jeg forberedt på det. Nu vil vi afvente anken og begrundelsen, og så vil vi vurdere, hvad der skal gøres, siger hun.

I 2011 gennemførte Anders Breivik et angreb på øen Utøya og i regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 personer mistede livet.

Sagen om prøveløsladelsen af Anders Breivik blev behandlet af Telemark Tingrett for to uger siden.

Under retssagen afviste Anders Breivik, at han bar ansvaret for angrebet.

Udspurgt om skyld fastholdt han, at han var radikaliseret, da han udførte angrebene i 2011, og derfor er det dem, der radikaliserede ham, der bærer skylden.

Ifølge Anders Breivik blev han radikaliseret på nettet af den nynazistiske gruppe Blood and Honour. En gruppe, som han stadig er medlem af.

Desuden hævdede han, at han ikke havde kontrol over sig selv, da han udførte angrebene, og at han har ændret sig siden.

Under retssagen sagde den norske psykiater Randi Rosenqvist, at risikoen for, at Anders Breivik vil udføre nye voldshandlinger ikke er ændret i forhold til de vurderinger, der blev lavet i 2012 og 2013.

I 2012 blev Anders Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse, når man har afsonet ti år.

Retten i Telemark dækker geografisk blandt andet Skien, og det er netop i et fængsel i denne by, at massemorderen i en specialbygget afdeling afsoner som eneste indsatte.

Retssalen foregik i en ombygget gymnastiksal.

/ritzau/NTB